DAÜ ve Naci Talat Vakfı protokol imzaladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Naci Talat Vakfı arasında Lefkoşa Kent Müzesi Danışmanlık, Sürdürülebilirlik ve Proje Geliştirme alanında işbirliği protokolü imzalandı. DAÜ Rektörlük binasında 13 Eylül 2017 Çarşamba günü, saat 14:30’da gerçekleştirilen imza töreninde işbirliği protokolüne DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve Naci Talat Vakfı Başkanı Sıla Usar İncirli imza koydu.

Gerçekleştirilen söz konusu protokol kapsamında Lefkoşa Kent Müzesi’ni aktif tutmak amacıyla sergiler ve topluma yönelik etkinlikler düzenlemek hedefleniyor. İmzalanan protokol ile Lefkoşa Kent Müzesi’nin programlanması ve koordinasyonuna DAÜ Mimarlık Fakültesi destek verecek.

Protokol sırasında konuşan DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanova, DAÜ olarak Naci Talat Vakfı ile işbirliği içerisinde bulunmaktan memnun olduklarını dile getirerek, üniversite olarak topluma hizmet edecek çalışmalara destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Naci Talat Vakfı Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, vakıf hakkında bilgiler vererek üretim, girişimcilik, sanat ve kültüre her zaman değer veren çalışmalar içerisinde olmaya çalıştıklarını bildirdi. DAÜ’nün her zaman sosyal sorumluluğunun bilincinde, akademik üretim, kültür ve sanata değer veren bir eğitim kurumu olduğunu belirten Dr. İncirli, DAÜ ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Söz konusu imza töreninde konuşan DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, hem kurum hem de Mimarlık Fakültesi olarak imzalanan protokol ile çalışmalara aktif olarak başlayacaklarını aktardı.