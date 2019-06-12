DAÜ sınavına 1446 öğrenci katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından, KKTC vatandaşı öğrenciler ile Kıbrıs’taki lise ve dengi okullarında eğitim gören TC’li öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen Giriş ve Burs Sınavı dün sabah, 10:00 – 12:30 saatleri arasında yapıldı. Mağusa’da DAÜ Kampüsü ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde yapılan sınava 1446 öğrenci katıldı.

DAÜ 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren eğitim hayatına başlayacak olan ve TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylanmış olan Mühendislik Fakültesi altında Biyomedikal Mühendisliği, İletişim Fakültesi altında Yeni Medya ve Gazetecilik lisans programları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altında Ortopedik Protez ve Ortez ile Turizm Otelcilik Yüksekokulu altında Pastacılık ve Ekmekçilik önlisans programlarına da DAÜ Giriş ve Burs Sınavı ile ilk kez öğrenci alımına başlandı.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sınava katılan adaylar tercih ettikleri programların gerektirdiği puan türüne göre, Türkçe, Edebiyat ve Sosyal Bilimler, Matematik – 1, Matematik – 2, Fen Bilimleri, İngilizce Dil ve Görsel Yetenek testlerini cevaplandırdı.

Öğrenciler Kayıt Yaptırabiliyor

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2019 sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren kayıtlarını yaptırabiliyor. Sınavı kazanan öğrenciler kayıt için lise diploması, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi ve 4 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

