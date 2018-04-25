DAÜ seriyi eşitledi

Kanı Aldağ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar Ligi’nde final serisi ikinci karşılaşması Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor arasında oynandı. Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi 3-1’lik skorla DAÜ kazanarak final serisini 1-1 yaptı. Kazanılmış iki maç esasına göre oynanan seride bu karşılaşma öncesi Çamlık Spor’un 1-0’lık üstünlüğü söz konusuydu. Serinin üçüncü ve son maçında galip gelecek olan taraf 2017 – 2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.