DAÜ seriyi eşitledi

Kanı ALDAĞ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler Ligi'nde final serisi ikinci maçı dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yeni Erenköy arasında oynandı. Erenköy Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmada elde ettiği galibiyetle seride 1-0 öne geçen Yeni Erenköy karşısında DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda 3-0'lık skorla galip gelerek seriyi 1-1'e taşıdı. Kazanılmış iki maç esasına göre oynanan serinin üçüncü maçı yarın akşam yine Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda oynanacak. Galip gelen ekip 2017 - 2018 sezonu şampiyonu olacak.