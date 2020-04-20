DAÜ-SEN'den Tatar'a hoşgörü çağrısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Başbakan Ersin Tatar’ı DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile ilgili şikayetini geri çekmeye, hoşgörü örneği olmaya çağırdı.

Sendikanın yazlı açıklamasında, “Bugünlerde her şeyden çok ihtiyacımız olan şey dayanışma, hoşgörü ve mizahtır. Solunum cihazı, ilaç, maske kadar bunlara da ihtiyacımız vardır. Mizahı ve sanatı, polise veya mahkemeye taşımak en son yapılacak iştir. Ancak bu iş eyleme dönüştü. Çavuşoğlu’nun yayınladığı çalışmayla hakarete uğradığını iddia eden Başbakan polise şikayette bulundu ” ifadelerine yer verildi.

Çavuşoğlu’nun hem ülkede, hem de dünyada tanınan, sayısız ödül almış bilim insanı ve sanatçı olduğu ifade edilen açıklamada, “Sayın Ersin Tatar’ı tüm ülkeye hoşgörü örneği göstererek şikayetini geri çekmeye davet ediyoruz” denildi.