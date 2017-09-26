DAÜ-SEN'den Saner'e: "Neyi değerlendireceksiniz?"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i eleştirdi.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i ziyaretinde ülkede çalışan yabancı işçilerin ücretlerinin fazlalığından şikayet ettiği ve bunun hayat pahalılığını artırdığını savunduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

“Bütün amaçları ne pahasına olursa olsun kar etmek olan, maliyetleri kontrol etmek deyince akıllarına çalışanların ücretlerine göz dikmekten başka bir şey gelmeyen sanayici ve iş insanlarının bu tür açıklamalar yapması artık yadırganmayan bir konu. Ama söz konusu ziyarette asıl ibret verici olan Çalışma Bakanı’nın verdiği “Bakanlar Kurulunda değerlendireceğiz” yanıtıdır. Burada, Sayın Bakan’a açıkça soruyoruz ve cevap talep ediyoruz: Neyi değerlendireceksiniz; sanayici ve iş adamlarıyla işbirliği içinde emek sömürüsünü nasıl artıracağınızı mı?”