DAÜ-SEN’den öğrencilere ‘maddi katkı’

Devrim DEMİR

Corona virüs salgını üniversite eğitimini de etkiledi. Ülkede eğitim için bulunan yüzlerce öğrenci adadan ayrılırken, çok sayıda öğrenci de eğitime ara verilmesine karşın burada.

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe süreci değerlendirdi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti kökenli öğrencilerin çok önemli bir kısmının ayrıldığını ama adadan ayrılmayan Afrika kökenli ve yakın doğulu öğrenciler olduğuna işaret etti.

DAÜ-SEN adadan ayrılmayan DAÜ Öğrencileri için ‘yardım elini’ uzattı.

3 saat toplantıda birçok karar alındı…

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe, DAÜ-Sen olarak Rektörlüğe maddi yardım önerdiklerini, bu sabah üniversite yönetiminin online 3 saat süren toplantısında, uygun gördükleri önerileri sunduklarını kaydetti.

Gökçe, “Covid-19 DAÜ Komitesi öğrencilere yönelik yeni eylem planı çıkardık. Bu plana göre, öğrencilere yiyecek, hijyen ve psikolojik destek sağlanacak. Yurtlar sıkı bir şekilde temizlenip, hijyen tutulmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 saat süren toplantımızda, tüm bu süreçlerde, maddi katkıda bulunulmaya karar verildi.”

Gökçe: “Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz”

Gökçe, DAÜ-SEN olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belitti, esas olarak karantina sürecinde ve sonrasında neler yapılacağını ele aldıklarını kaydetti.

Gökçe, kamuoyunun en çok merak ettiği hususun 27 Mart tarihinden sonraki süreç olduğuna dikkati çekerek,” Halkta, öğrencilerin yeniden hastalıkla birlikte geri dönme düşüncesi oluştu ve bunu önlemek adına bir takım önlemler aldık. DAÜ’de 2 bin çalışan, on binlerce öğrenci var. Ülkelerinde salgın riski olan öğrenciler ülkeye alınmayacak, geldikleri ülke salgından temiz olan öğrenciler ise bir süre karantinaya alınacak. Şuan için öğrencilerin geri dönüş tarihi belli değil” dedi.

“Hastalık ülkeden gidene kadar üniversite açılmayacak”

Gökçe, kamuoyunun rahat olmasını ülkede salgın bitene kadar üniversitelerin açılmayacağına işaret ederek, “Herkes rahat olsun, biz böyle bir riske girmeyeceğiz. Tedbirlerimizi aldık, hastalık bitene kadar biz bu ülkeye öğrenci almayacağız” dedi.