Sendikadan yapılan açıklamada, “Ülkemizde özel sektörde sendikalaşma tartışmalarının devam ettiği şu günlerde bu sefer de CAS çalışanlarının maruz kaldıkları muamele hükümetin sendikalaşmaya bakışını bir kez daha gözler önüne sermesi açısından ibret vericidir. Anlaşılan o ki; hükümet, özel sektörde sendikalaşmaya karşı olduğu gibi sendikalı işyerlerinde de Anayasa’ya ve yasalara aykırı faaliyetlerde bulunarak, çalışanların en temel haklarını kullanmalarını önleme yoluna gitme kararı almıştır” iddiasına bulunuldu.

Sendikalara da bazı sorular yöneltilen açıklamada, “Özel sektörde sendikalaşmayı laf olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmek için ne yapmalıyız? Örgütler ne zaman aralarındaki görüş farklılıklarını giderip, bir araya gelip bu konuyla ciddi olarak ilgilenecek ve gerçekçi, uygulanabilir bir çözüm ortaya koyacaklar? Çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki eksiklikler ne zaman giderilecek? Yasaları uygulamakla yükümlü hükümet dahi, konu sendikalar ve sendikalaşma olunca yasa tanımıyorsa, bu yasa tanımazlık nereye kadar gidecek ve nasıl önlenecek?” ifadeleri kullanıldı.



---------

DAÜ Bir-SEN’den CAS çalışanlarına ve Emek-İş’e destek...



“Kimsenin, işçilerin ekmeği ile oynamaya hakkı yoktur”

DAÜ BİR-SEN, CAS çalışanlarının, sendikaya üye oldukları ve sendika toplantılarına katıldıkları gerekçeleri ile işlerinden çıkartıldıklarını kaydederek, “CAS çalışanlarının bu onurlu direnişini selamlar; Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası’nın özel sektörde sendikalaşma ve örgütlü yaşam hakkı mücadelesine desteğimizi belirtiriz” dedi.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan açıklamada, “Örgütlü olmayı seçen bu çalışanlar, CAS yönetiminin ve hükümetin hedefi haline gelmiştirler. Sendikaya üye olmak, anayasal hak olmasına rağmen CAS yönetimi bu insanları işten çıkarmıştır. Tüm bu yaşananlardan hem CAS yönetimi hem de hükümet sorumludur. Kimsenin, işçilerin ekmeği ile oynamaya hakkı yoktur” ifadelerine yer verildi.