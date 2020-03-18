DAÜ-SEN'den 50 bin TL bağış
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Covid-19 virüsüne karşı mücadele için oluşturulan fona 50 bin TL bağış yapma kararı aldı.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Covid-19 virüsüne karşı mücadele için oluşturulan fona 50 bin TL bağış yapma kararı aldı.
DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve TIP-İŞ'in çağrısıyla, hastanelerimizin özellikle test kiti ihtiyaçları için oluşturulacak fona Sendikamız 50 bin lira bağış yapacaktır” denildi.
Açıklamada, toplumda dayanışmayı en yüksek seviyeye çıkarmak gerektiğini vurguladı.
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Etiketler : Coronavirüs, DAÜ-SEN, bağış
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