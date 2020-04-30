DAÜ-SEN: "Bir bakanın bu haksızlığı yapması üzücüdür"

Yapılan açıklamada, “Eğitim Bakanı son günlerde DAÜ ile ilgili açıklamalar yapmaktadır. Bakan, fiilen ders veren ve iş yükünü 3 kat artıran akademik personele adeta küfür etmektedir. Bir bakanın bu haksızlığı yapması üzücüdür “denildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun DAÜ çalışanlarından özür dilemsi gerektiği savunuldu.