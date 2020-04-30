DAÜ-SEN: "Bir bakanın bu haksızlığı yapması üzücüdür"
DAÜ-SEN, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eleştiriler yöneltti.
A+A-
Yapılan açıklamada, “Eğitim Bakanı son günlerde DAÜ ile ilgili açıklamalar yapmaktadır. Bakan, fiilen ders veren ve iş yükünü 3 kat artıran akademik personele adeta küfür etmektedir. Bir bakanın bu haksızlığı yapması üzücüdür “denildi.
Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun DAÜ çalışanlarından özür dilemsi gerektiği savunuldu.
Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler