DAÜ Rektörü için münhal açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) dün Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasının ardından yeni rektörü belirleme süreci pazartesi günü başlayacak.

Tak muhabirinin sorularını yanıtlayan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, pazartesiden itibaren 3 hafta süreli münhal açacaklarını kaydetti.

Özcenk, DAÜ Kuruluş Yasasına göre, Senato’nun rektör adayını önerdiğini, VYK’nın atadığını hatırlatarak, DAÜ’de yıllardır gelişen demokratik teamüllere saygılı olduklarını ve bunu sürdürmek istediklerini kaydetti ve rektör adayını belirlemek için eğilim yoklaması yapılacağını belirtti.

Özcenk, DAÜ VYK üyelerinin temayül yoklaması sonucunda Senato’dan onay alacak adayı rektör olarak atama görüşünde olduklarını söyledi.

Başvuran rektör adaylarının kriterlerinin DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK) tarafından değerlendirileceğini söyleyen Özcenk, münhal süresinin dolmasının ardından RASK’ın eğilim yoklaması tarihini belirleyeceğini kaydetti.

DAÜ’de son dönemlerde rektör seçiminde uygulanan eğilim yoklamasında akademisyen ve üniversite çalışanlarının oylarıyla rektör adayları arasında seçim yapılıyor.

Üniversite hukukçularının şu anda görüş almakta olduğunu ve ilk bilgilerin eğilim yoklaması seçim olmadığı için seçim yasaklarına takılmayacağı yönünde olduğunu söyleyen Özcenk, hukuki görüş netleştikten sonra RASK’ın eğilim yoklaması tarihini belirleyeceğini ifade etti.

Özcenk, rektörlük için üniversite içinden veya dışarıdan adayların başvurabileceğini kaydetti.

Dün Senato’nun toplanarak Rektör Vekili olarak Prof. Dr. Hasan Demirel’i seçtiğini hatırlatan Özcenk, rektör vekili seçiminin rektörlük için başvurmayacak iki aday arasında yapıldığını söyledi.

Özcenk, “VYK üyesi tüm arkadaşlarımızın tek gailesi DAÜ’dür” ifadelerini kullandı.