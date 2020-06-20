DAÜ Rektörü Hocanın ekibini belirledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), yeni rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın dün ekibini belirledi.

Rektör Yardımcıları Belli Oldu

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın; Akademik İşler, Öğrenci İşleri, Sosyal ve Kültürel İşler ile İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcılıkları için belirlediği ekip, dün yapılan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayını alarak atamaları gerçekleştirdi. Buna göre; DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na Doç. Dr. Serhan Şensoy atandı. Rektör Yardımcıları 22 Haziran 2020 tarihinde görevlerine başlayacak.