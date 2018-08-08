DAÜ “Mediterranean Shark” ilk seferde testleri geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’nda 7-9 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçti. “Mediterranean Shark” aracı 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Elektromobil Final Yarışı’nda heyecan yaşayacak.

Finale Hazır

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı Elektromobil kategorisinde yarışacak. Takım, Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışma Finali için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tamamen DAÜ Bünyesinde Geliştirildi

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı liderliğinde yürütülen “Mediterranean Shark” projesi için çalışan “ADA” Takımı; yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen “Mediterranean Shark” projesi üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarda gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Solyalı, başarının öğrencilere ait olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkesi gönülden tebrik ettiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Solyalı yaptığı açıklamada “TUBİTAK’ın düzenlediği Elektromobil 2018 yarışlarının dinamik sürüş ve teknik kotrolerini tek seferde tamamladık. Etiketimizi aldık ve yarışacağımız günü heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pistin Uzunluğu 1.95 Kilometre

Yarışmanın yapılacağı ve 1993 yılında İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İMK) tarafından kurulan Körfez Yarış Pisti, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) yönetiminde bulunuyor. Tesisler, Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra çeşitli kategorilerde motor sporları yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizi’nin Kuzeydoğu kıyısında konumlanan pist, küçük bir göl olan Fener Gölü’nü çevreliyor. 9 virajın bulunduğu Körfez Pisti, toplamda 1,950 metrelik bir uzunluğa sahip.