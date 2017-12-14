DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden uluslararası başarı



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, Paris merkezli bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 4tomorrow’un “Poster for Tomorrow” yarışmasında, 6,993 poster tasarımı içerisinde ilk 100 arasına girdi. Küresel sorunlarla ilgili farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen yarışmalarla poster tasarımlarını teşvik eden 4tomorrow’a bugüne kadar 133 ülkeden 15 binin üzerinde poster tasarımı gönderilirken, kuruluş beş kıtada 400’ün üzerinde sergi açmış bulunuyor. Bu yıl seyahat özgürlüğüne dikkat çekmek amacıyla “Freedom of Movement - Hareket Özgürlüğü” teması altında düzenlenen yarışmaya poster tasarımları ile katkı koyan, DAÜ İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Farzin Faroutan ile Lisans öğrencisi Abanu Soliman, dünyanın dört bir yanından gönderilen 6,993 tasarım arasından ilk 100’e, ayrıca Yüksek Lisans öğrencileri Negar Chahian, Amer Taher ve Ebal A. S. Alamari de ilk 400’e girerek önemli bir başarıya imza attı.

“İnsan Hakkı Konusunda Farkındalık Yaratma Zamanı”

DAÜ öğrencilerinin poster tasarımları 7 Aralık 2017’de Fransa, ABD, Brezilya, Rusya, İran, Fas ve Türkiye’de açılan sergilerde gösterime açıldı. Diğer yandan, söz konusu ulusal poster tasarımı sergisinin 14 Mart 2018 tarihinde DAÜ’de açılmasına karar verildi. DAÜ’de açılacak sergide “Poster for Tomorrow – Yarın İçin Poster” projesinin kurucusu Herve Matine de bir seminer verecek. DAÜ’lü genç iletişimcilere poster tasarımları esnasında danışmanlık yapan Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada seyahat özgürlüğünün bir insan hakkı olduğuna dikkat çekerek, savaşlar yüzünden göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir farkındalık yaratılması gerektiğini ve poster tasarımlarının bu konuda büyük önem taşıdığını dile getirdi. Doç. Dr. Çavuşoğlu, farklı uluslardan insanların dünyaya renk ve hayat kattığını ifade ederek, sınırların insanlara kapatılması ve insanları dışarıda tutmak için duvarlar inşa edilmesi sonucunda dünyayı karanlık bir geleceğin beklediğine işaret etti.





Abanu Soliman



Farzin Faroutan



Amer Taher





Ebal A. S. Alamari



Negar Chahian