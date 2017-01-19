DAÜ İletişim Fakültesi; Gazeteciler yetiştirmeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü öğrencileri mezuniyet projesi olan GAZE 482 dersinde hazırladıkları gazetelerini jüri karşısında sundular. Bazı öğrencilerin Kıbrıs’ta halk ağzında kullanılan kelimelerden gazete isimleri seçtikleri jürinin dikkatini çekti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğrencilerden Vusal Hasanov insan hakları konularını işlediği “Haklıyız” isimli gazetesini, Deniz Katman hedef kitlesini Türkiyeli öğrenciler ve göçmenler olarak belirlediği “Nabız” başlıklı gazetesini sundu. Öğrencilerden Fatoş Yavuz’un “Babutsa”, Nazife Ekmekçi’nin “Gonnara” ve Emine Karaoğulları’nın “Pallura” başlıklı gazeteleri daha çok yerel haber, röportaj ve yorumları içermekteydi. “Kâğıt” isimli Mustafa Baflı’nın gazetesi ise ağırlıkla röportaj konularına eğilmekteydi.

Jüri karşısına çıkan DAÜ Gazetecilik Bölümü mezun adayı öğrenciler, gazetelerinin isim ve mottolarını, hedef kitlelerini, haber seçimlerini, haber çerçevelerini açıkladıktan sonra, kendilerine yönelen soruları cevaplayarak jüri üyelerinden önerileri aldılar. Gazeteleri değerlendiren jüride, Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) editörlerinden Özgül Gürkut Mutluyakalı ve DAÜ Gazetecilik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ile Doç. Dr. Metin Ersoy yer aldı.

Sami Özuslu her bir gazetenin muhabirlik, foto muhabirliği, sayfa tasarımı ve editörlüğünü tek bir öğrencinin yapmış olmasının önemine değinerek öğrencileri verdikleri emekten dolayı tebrik etti. Özgül Gürkut ise öğrencileri haberlerini yaratıcı ve orijinal bulduğunu belirtirken araştırma haberlerinin özgünlüğüne dikkat çekti. Doç. Dr. Metin Ersoy, DAÜ Gazetecilik Bölümü’nün öğrencilerini sektöre tam donanımlı bir şekilde hazırladığını ve bunun da en iyi göstergesinin bitirme projelerinde ortaya çıkan gazeteler olduğunu ifade ederek, öğrencilere mesleki yaşamlarında başarılar diledi. Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazetecilik Bölümü bitirme projelerinin, geçtiğimiz dönemden beridir bölümün koordinasyonunda yapılmakta olduğunu, bu anlamda projenin tam bir ekip çalışması olduğunu belirtti. Dersin koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu ise Doç. Dr. Metin Ersoy ile birlikte dönem boyunca öğrencilerle gündem, içerik, görsellerin seçimi gibi konular üzerinde çalışıldığını ve haber taslaklarının değerlendirildiğini aktardı.