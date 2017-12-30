DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim öğrencilerinin onur günü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2016 – 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarılı olan toplam 67 öğrencisini 20 Aralık Çarşamba Günü, saat 13:30’da Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde düzenlediği şeref ve yüksek şeref sertifika töreni ile onurlandırdı.

Sertifika töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu başarılı olan öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Agah Gümüş ise gerçekleştirdiği konuşmasında başarılarından dolayı tüm öğrencileri tebrik ederek başarılı olan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Etkinlik, sertifika töreninin ardından DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bahçesinde organize edilen barbekü partisi ile devam etti. Öğrenciler, akademisyenler ve DAÜ çalışanlarının yoğun katılımı ile gerçekleşen partiye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’da katılarak öğrencilerin mutluluklarını paylaştı. Barbekü partisine, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı ile birçok Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi de katıldı.