DAÜ Gastronomi Bölümü, Aşçılık Kampı’na katildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 56 üniversite ve 72 bölümden toplam 230 katılımcının yer aldığı “4. Ulusal Aşçılık Kampı”na katıldı. Mengen Belediyesi tarafından organize edilen ve sektörün önde gelen üreticilerinin sponsor desteğiyle gerçekleştirilen söz konusu kampa, DAÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Tanya Kilitkayalı yönetiminde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri katıldı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada söz konusu kampta Türkiye’nin önde gelen şefler ordusunun yer aldığını belirterek, katılımcılara eğitimler vermelerinin bir şans olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, aldıkları bilgiler çerçevesinde kamp süresince devam eden eğitimlerde yaklaşık 1,5 ton beyaz et, bir ton kırmızı et, deniz ürünleri, çeşitli mutfak ürünlerinin kullanıldığını ve bunun kampın öneminin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Kılıç, önümüzdeki yıllarda da kampa katılmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Ekibe kamp süresince başkanlık yapan, DAÜ Araştırma Görevlisi Kilitkayalı "Bir hafta boyunca temel eğitimler aldık, bulgurdan pirince, sushiden kuzuya, danadan tavuğa ve ördeğe çeşit çeşit eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerimizi pekiştirdik” diyerek, kampın önemini vurguladı.