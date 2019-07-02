DAÜ, en iyi genç üniversiteler arasında

Times Higher Education (THE), 2019 yılının en iyi genç üniversitelerini açıkladı. Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi de listede yer aldı.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan Times Higher Education (THE), en iyi “Genç Üniversiteler Sıralaması”nı resmi internet sitesinden açıkladı.

Sıralamada genel THE Dünya Listesi’ndeki aynı performans ölçekleri kullanıldı.

25 bini aşkın üniversite arasından sadece bin 100 üniversite Times Higher Education (THE) 2019 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda yer alıyor.

Türkiye üniversiteleri arasında ilk 5’e giren okullar şöyle: 1. sırayı Sabancı Üniversitesi, 2. sırayı Koç Üniversitesi, 3. sırayı Bilkent Üniversitesi, 4. sırayı Doğu Akdeniz Üniversitesi, 5. sırayı ise Atılım Üniversitesi elde etti.

KKTC’DEN LİSTEYE GİREN TEK ÜNİVERSİTE: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) listeye girmeyi başararak, 151-200 bandında yer aldı. DAÜ, Türk üniversiteler arasında ilk beşte yer alan tek devlet üniversitesi oldu.

"DAÜ BÖLGE İÇİN GRUR KAYNAĞI"

Geçen seneki yerini koruyarak, KKTC’den listeye giren tek üniversite olma özelliğini taşıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün eğitimde adanın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden biri olduğunu belirtti ve ekledi: “Bu yıl eğitimde 40. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”