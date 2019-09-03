DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi kayıtları 9 Eylül'de son bulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin “ortak diş hekimliği programına” ilk kez başvuru kabul edilmeye başlandı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, başvurularda, IGCSE, GCE, A/AS Level sınav sonuçları ile belirtilen kontenjanlar çerçevesinde ve 7 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda alınan MF puan türünün aranacağı kaydedildi.

Program için başvuruların 9 Eylül’e kadar kabul edileceği belirtildi.