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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi kayıtları 9 Eylül'de son bulacak

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi kayıtları 9 Eylül'de son bulacak

 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin “ortak diş hekimliği programına” ilk kez başvuru kabul edilmeye başlandı.

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 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin “ortak diş hekimliği programına” ilk kez başvuru kabul edilmeye başlandı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, başvurularda, IGCSE, GCE, A/AS Level sınav sonuçları ile belirtilen kontenjanlar çerçevesinde ve 7 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda alınan MF puan türünün aranacağı kaydedildi. 

Program için başvuruların 9 Eylül’e kadar kabul edileceği belirtildi.

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