DAÜ Çelistleri, Sahnedeydi

Ersin Kaşif

Doğu Akdeniz Üniversitesinde gerçekleşen Viyolonsel (Çello) konserinde, çelloların duygu yüklü dolgun sesleri, üniversitenin heryerinde yankılandı. 6 Nisan 2018 Cuma günü öğle saatlerinde (13;00) gerçekleşen konseri, birçok öğrenci ve öğretim görevlisi izledi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Koro Salonu’nda gerçekleşen konser, Yrd. Doç. Dr. Başak Gorgoretti’nin öğrencilerinin, sahne deneyimlerini artırmaları ve en iyi performanslarını sergilemeleri açısından çok önemliydi. Güzel Sanatlar Eğitimi Çello Bölümü öğrencileri Mozart, Haydn, Suzuki, Stradella, Ş. Çilden, Marcello, Schumann, Grainger, Jacob ve Rachmaninov’dan eserler seslendirdi. Farklı müzik dönemlerinden eserlere yer verilen konserde, piyano ve bendir ile eserlere eşlik edilmesi, konsere çok farklı ve güzel bir renk kattı. . Konser bölüm öğretim görevlileri, öğrencileri ve müzikseverler tarafından ilgi gördü. Özellikle kendi öğrencilerinin başarılı ve seviyeli performanslar ortaya koyması, onlar için gurur kaynağı diyebiliriz. Viyolonselleri ile performans sergileyen öğrenciler; Yüksel Özbey, Hakan Koparanoğlu, Evrim Akarsu, Ahmet Aladağ, Batuhan Şahinkaya, Almila Demirdöğen, Ediz Özgür, Moawiah Masri, Özgü Onurlucan ve Deniz Amcazade çok heyecanlı saatler geçirdiler diyebiliriz. Bir Müzik öğretmeni adayının, enstrumanı ile sahne deneyimi kazanması, onun ileriki öğretmenlik hayatı boyunca çok önemlidir. Müzik Öğretmeni adaylarımızı, bu güzel performanslı konserleri dolayısıyla kutluyoruz.