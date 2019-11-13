DAÜ BİR-SEN'den yetki açıklaması

DAÜ BİR-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki yönetsel personele ilişkin yetkili sendika tartışmalarıyla ilgili olarak, halen yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi için başka bir sendikanın yetki talebinde bulunmasının yasal ve hukuki olarak mümkün olmadığını savundu.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ-VYK) Başkanı Erdal Özcenk’in, 5 Kasım 2019 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na DAÜ BİR-SEN’in yetki süresinin dolduğunu ve bu nedenle yetkili sendikanın yeniden belirlenmesi için referandum yapılmasını talep eden bir yazı gönderdiğine dikkat çekilen DAÜ BİR-SEN açıklamasında şöyle denildi:



“Sendikamız DAÜ BİR-SEN, DAÜ çalışanlarından aldığı yetki ile 1 Kasım 2018- 31 Ekim 2020 tarihleri arasında halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. Halen yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi için başka bir sendikanın yetki talebinde bulunması 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası madde 7 (2) ve 11 (b)’ye göre yasal ve hukuki olarak mümkün değildir.”



Açıklamada, “DAÜ’de tezgâhlanmak istenen sözde ve uyduruk referandumun tamamen siyasi bir entrika olup DAÜ çalışanlarının haklarını gasp etmeye ve DAÜ çalışanlarının işlerine son vermeye yönelik olduğu” ileri sürüldü.

Açıklamada, “Hükümete özellikle de Başbakan Sn. Ersin Tatar’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’e, yasalara, başsavcılık görüşüne, Çalışma Bakanlığı adına Yüksek İdare Mahkemesi’ndeki verilen yeminli ifadelere rağmen DAÜ’yü kaosa ve hukuksuzluğa sürüklemekten vazgeçmeye çağırırız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, DAÜ’de bugün yapılmak istenenin, DAÜ BİR-SEN’in imzalamış olduğu ve halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmesini ortadan kaldırmak, gereklerini yerine getirmeyip sorunları ötelemek ve TİS kapsamda olan çalışanları kapı önüne koymak olduğu iddia edildi.

Açıklamada, referanduma, toplu iş sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırılması çabasına, çalışanların işten atılmasına ve siyasi oyunlara izin verilmeyeceği, gerekirse grev dahil her türlü mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi.