DAÜ Beach Club tüm hizmetleriyle devrede

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deniz Tesisleri (Beach Club); DAÜ Teknik İşler Müdürlüğü, Çevre İşleri Müdürlüğü ve Turizm Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları ile tüm hizmetleriyle halkımıza hizmet veriyor. Son olarak havuzu da gerekli bakımı yapılarak devreye alınan tesis 2020 yazında misafirlerini bekliyor. Sahil ve havuzda yer alan tüm şezlonglar, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilaç ile ilaçlanıyor ve sürekli dezenfekte ediliyor.

“Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız”

Hafta sonları lezzetli döner servisleri ile ilgi odağı olan DAÜ Beach Club’a halk yoğun ilgi gösteriyor. Sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamının yanı sıra, muhteşem kumsalı ile de ziyaretçilerini ağırlayan DAÜ Beach Club tarafından yapılan açıklamada, “Tesislerimizde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız” denildi. Açıklamada tesisleri kullanmak isteyen DAÜ personelinin, bu yıl için geçmiş yıldaki üyelik ve personel kartlarıyla tesisleri kullanabileceği kaydedildi. Aynı zamanda halkın da giriş ücreti karşılığında tesisin tüm hizmetlerinden faydalanabileceği bildirildi.

Düğün, Nişan ve Catering hizmetleri devam ediyor

DAÜ Beach Club düğün, nişan veya özel etkinlikler gibi toplu organizasyonlara ve catering hizmetlerine de devam ediyor. DAÜ Beach Club’ın sağladığı hizmetlerden faydalanmak ve rezervasyon yaptırmak için DAÜ Turizm Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün 630 16 89 numaralı telefonuna, iclal.oraloglu@emu.edu.tr mail adresine veya DAÜ Beach Club’ın sosyal medya hesaplarına (Facebook: EMU BEACH CLUB ve Instagram: @emubeachclub) ulaşılabiliyor.