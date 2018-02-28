DAÜ bahar dönemi öğrencilerine ‘merhaba’ dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen “Hoş Geldiniz Partisi” ile, özellikle 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde DAÜ’ye kayıt olan öğrencilerine “Merhaba” dedi.

Söz konusu partide öğrencilere seslenen DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, yeni öğrencileri DAÜ’yü tercih etmelerinden dolayı tebrik ederek, kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı. DAÜ’nün dünya çapında saygın bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tanova, yeni öğrencilere burada oldukları süre boyunca üniversitenin imajını korumalarını, sıkı çalışmalarını ve diğer öğrencilerle kaynaşmalarını tavsiye ederek, DAÜ’de 106 farklı ülkeden 20 bin civarında öğrenci bulunduğunu vurguladı.