DAÜ 7. Tanıtım Günleri başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen “Geleneksel DAÜ Tanıtım Günleri” etkinliğinin yedincisi, dün DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda başladı. KKTC’deki lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan söz konusu organizasyonun ilk gününe Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doğa Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Haspolat Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

İki gün boyunca 09:30 – 12:00 saatleri arasında ziyaret edilecek olan “DAÜ 7. Tanıtım Günleri” kapsamında, akademik etkinliklerin yanı sıra lise son sınıf öğrencilerinin ilgisini çekecek çeşitli aktiviteler de yer alıyor. Etkinlikte, lise son sınıf öğrencileri bir taraftan 106 farklı ülkeden 20 bin öğrencinin eğitim gördüğü DAÜ’deki uluslararası öğrenci profili ve kampüs yaşamını yakından görme fırsatı yakalarken, bir taraftan da mesleki konularda alanında uzman kişiler tarafından hem akademik birimler hem de meslekler ve kariyer planları hakkında bilgilendiriliyorlar.

“DAÜ 7. Tanıtım Günleri” ikinci günü olan bugün ise Atatürk Meslek Lisesi, TED Koleji, Değirmenlik Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri üniversiteyi ziyaret edecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Tanıtım Günleri’nin ilk gününe gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, öğrencilere seslendi ve “Stantları gezerek bölümleri iyice tanıyınız. Kararınızı ona göre veriniz” tavsiyesinde bulundu.