DAÜ 6. Uluslararası Kariyer Fuarı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) işbirliğiyle bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Uluslararası Kariyer Fuarı”, DAÜ Kampüsü içerisinde yer alan Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen tören ile ziyarete açıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC ve Türkiye’nin önde gelen özel sektör firmalarının standlarıyla yer aldığı ve yerel üretim olan ürünlerini de sergileyeceği “6. Uluslararası Kariyer Fuarı”, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da katılımcılarına birçok staj ve iş imkanı sunuyor.

Açılış törenine Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Recai Ergün, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, KTSO Asbaşkanı Atilla Süren, KTTO Başkan Yardımcısı Semral Erel, DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici, DAÜ’lü akademisyenler, öğrenciler ve Mağusa halkı katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan açılış konuşmalarında katılımcılara seslenen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kariyer Fuarı’nın organizasyonunda emeği geçen paydaşları ve katılımcıları kutladı. DAÜ’nün bir dünya üniversitesi olarak ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Prof. Dr. Osam, üniversitenin koyduğu hedeflere vizyonu çerçevesinde sağlam adımlarla ilerlediğini vurguladı. DAÜ öğrencilerinin de vizyonlarını geliştirmek amacıyla, çeşitli ülkelerden alanlarında öncü 70 değerli katılımcıyı DAÜ’de misafir ettiklerini ve öğrencilerin uluslararası toplumla bütünleşmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Osam, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTTO Başkan Yardımcısı Semral Erel’in de birer DAÜ’lü olduklarını, bunun da DAÜ mezunlarının daima toplumda başarılı ve iyi noktalara geldiğini simgelediğine işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen kurdele kesimi ile 6. Uluslararası Kariyer Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Oldukça geniş katılımın olduğu açılışın ardından, yerli ve uluslararası 140’ı aşkın firma, standlarıyla yer aldıkları fuar alanında binlerce katılımcıyla buluştu.