Dartsta ikinci hafta tamamlandı 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde önceki gün oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Lefkoşa Spor Birliği, Taşkınköy, Düzkaya, Marmara ve Gazimağusa Darts Birliği galip kapattı.

Ligin iddialı takımlarından Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği’ni deplasmanda 11-5 mağlup ederek ikide iki yaptı. Haftanın en farklı galibiyetini Diamond Child’ı 14-2 yenen Düzkaya elde etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Lefkoşa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği: 5-11

Mesarya Darts Birliği-Taşkınköy: 6-10

Düzkaya-Diamond Child: 14-2

Göçmenköy-Marmara: 5-11

Gazimağusa Darts Birliği-Düzova: 13-3

Mağusa Kültür Derneği (bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 2 2 0 0 24 8 6 16

2.Düzkaya 2 1 1 0 22 10 4 12

3.Marmara 2 1 1 0 19 13 4 6

4.Lefkoşa Darts Birliği 2 1 0 1 21 11 3 10

5.Taşkınköy 1 1 0 0 10 6 3 4

6.Gazimağusa Darts Birliği 2 1 0 1 16 16 3 0

7.Diamond Child 2 1 0 1 14 18 3 -4

8.Göçmenköy 2 1 0 1 11 21 3 -10

9.Düzova 2 0 0 2 10 22 0 -12

10.Mesarya Darts Birliği 2 0 0 2 13 19 0 -6

11.Mağusa Kültür Derneği 0 0 0 1 0 16 0 -16