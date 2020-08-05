Darpçı koca teminata bağlandı

Lefkoşa’da eşini yemeği geç yaptı diye ciddi şekilde darp ederek burnunu kıran zanlı A.D., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, zanlının ‘Vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının eşi L.K.’nin yemeği geç yaptığı gerekçesi ile ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gün zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını ve müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek gerekli vücut muayenesinin yapılmasının sağlanıp, doktor raporunun temin edildiğini belirtti.

Polis, evde bulunan kırık süpürge değneğinin emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)