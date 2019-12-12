'Darpçı güvenlikler'in kararı açıklanıyor
Girne Kaza Mahkemesi'nde birazdan Ağır Ceza'da kararın okunması bekleniyor Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme şubesi ve Polis Özel Harekat mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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Girne’de, 14 Haziran 2018 tarihinde Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye’nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya’yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün itham edilerek tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi'nde kararın bu sabah okunması bekleniyor.
Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme şubesi ve Polis Özel Harekat mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Sanıkların yakınları mahkeme çevresinde toplandı.
Fotoğraflar Devrim DEMİR
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Etiketler : darp, cratos, güvenlik, ilter faik kaya
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