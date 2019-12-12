'Darpçı güvenlikler' itham edildi
2018 yılında Türkiye’nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya’yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilerek tutuklandı.
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Girne’de, 14 Haziran 2018 tarihinde Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye’nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya’yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilerek tutuklandı.
Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme şubesi ve Polis Özel Harekat mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Mahkeme, sanıklar ile ilgili kararı bugün saat 13.00’de açıklayacak.
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Etiketler : darp, cratos, güvenlik, ilter faik kaya
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