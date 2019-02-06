Darpçı boksör iade edildi

CEZASINI ÜLKESİNDE ÇEKMEYİ TALEP ETTİ… Haziran ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak üç yıl hapse mahkûm edilen Ceyhun Tokmak, kararın ardından cezasını ülkesinde çekmek için iade talebinde bulunmuştu. Tokmak’ın iade talebi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, Resmi Gazetede yayımlandı

Devrim DEMİR

Girne’de 2018 yılı Şubat ayında günü birlik geldiği KKTC’de kendisini istediği yere götürmediği gerekçesi ile 114 promil alkol tesiri altında 51 yaşındaki Şahin Karaçorun belini kıran Ceyhun Tokmak’ın Türkiye’ye iade talebi onaylandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2018 yılı Haziran ayında yargılanarak suçlu bulunan boksör Ceyhun Tokmak 3 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Kararın ardından, Türkiye’ye iade talebinde bulunan Tokmak’ın talebi Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Hakkında verilen hüküm kararının ardından 7 ay hapis yatan Tokmak Ocak ayında Türkiye’ye iade edildi.

Tokmak’ın iadesi 22 Ocak tarihli Resmi Gazetede şöyle yayımlandı:

Karar sayısı: TE(K-I)102-2019 T.C. UYRUKLU CEYHUN TOKMAK'IN T.C. DEVLETI'NE NAKLEDILMESI (Önerge No:81/2019) (I.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında T.C. Devleti'ne nakil talebinde bulunan T.C. uyruklu mahkûm Ceyhun Tokmak'ın, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devleti'ne nakledilmesini onayladı.