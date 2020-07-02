Darp ve tecavüzden yargılanıyor

Lefkoşa’da tecavüz ve darp suçlarından tutuklanan zanlı K.İ. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Songül Aki, 28 Haziran 2020 tarihinde 02.15’te Lefkoşa’da kız arkadaşına darp edip, cinsel tecavüzde bulunduğu yönünde şikâyet olduğunu anlattı. Polis, zanlının yazılı ifade verdiğini ve aynı gün tutuklandığını belirterek, müşteki ve zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini, olay mahallinden emareler alındığını anlattı. Müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp, cebir izine rastlanmadığını ancak cinsel saldırı bulgusu olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın hala devam ettiğini söyleyerek, salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, zanlıya karşı olan iddiaları reddetti. Yargıç Temay Sağer, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.