Darp ettiler, tutuklandılar

Mağusa’da kendilerini telefon ile aradığı için Joseph Afegbai Shaibu’yu ciddi şekilde darp eden I.L.I ve E.K.E Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. “Ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, polis müştekinin telefonunun kayıp olduğunu ve konu telefonun bulunması halinde suçun nevi ile tahkikatın seyrinin değişeceğini belirtti.

Telefonla aradığı için dayak yedi...

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı I.L.I ve E.K.E’nin 8 Temmuz tarihinde kendilerini telefonla arayan müşteki Joseph Afegbai Shaibu’yu “Shamrock Pub” isimli iş yeri içerisinde ve önünde ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Olaydan bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark eden müşteki Shaibu’nun polise gelerek şikayetçi olduğunu belirten Ersan, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Ersan, müştekinin telefonunun arandığını, konu telefonun bulunması halinde suçun nevinin ve tahkikatın seyrinin değişeceğini belirterek, mesele ile ilgili olarak 2 kişinin daha arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Ersan, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı I.L.I ve E.K.E’nin tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.