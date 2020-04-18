“Darp etti, tecavüze yeltendi”

Lefkoşa’da ‘Cinsel Saldırı, Cinsel Tecavüze Teşebbüs ve Darp’ suçlarından tutuklanan zanlı E.U. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Kamuran Kale, mahkemeye olayla ilgili bulguları aktardı.

Kale zanlının 17 Nisan’da saat 14.50 sıralarında, Haspolat’ta kendi evinde, N.M.’ye cinsel saldırıda bulunduğunu, aynı gününün devamında kendi evine gitmek için ayrılan N.M.’yi takip ederek, kendisi ile cinsel ilişkiyi kabul etmediği gerekçesiyle darp ettiğini ve tecavüze teşebbüs ettiğini anlattı.

Polis, mağdurun olay yerinden kaçarak polisten yardım istediğini ve zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın yeni olduğunu, zanlının verdiği ifadeyi teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınması görgü tanığı bilgisi olduğunu söyleyerek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar Soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.