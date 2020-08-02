Darp etti, burnunu kırdı

Lefkoşa’da 32 yaşındaki isminin baş harfleri A.D, saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu evin mutfağında eşi ile aralarında çıkan tartışmada, eşini ciddi şekilde darp etti. Tartışmada A.D, eşinin burun kemiğini kırdı.

A.D tutuklandı, soruşturma devam ediyor.