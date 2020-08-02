Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Darp etti, burnunu kırdı
Darp etti, burnunu kırdı

Darp etti, burnunu kırdı

Lefkoşa’da 32 yaşındaki isminin baş harfleri A.D, saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu evin mutfağında eşi ile aralarında çıkan tartışmada, eşini ciddi şekilde darp etti

A+A-

Lefkoşa’da 32 yaşındaki isminin baş harfleri A.D, saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu evin mutfağında eşi ile aralarında çıkan tartışmada, eşini ciddi şekilde darp etti. Tartışmada A.D, eşinin burun kemiğini kırdı.

A.D tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Bu haber toplam 402 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler