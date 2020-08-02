Darp etti, burnunu kırdı
Lefkoşa’da 32 yaşındaki isminin baş harfleri A.D, saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu evin mutfağında eşi ile aralarında çıkan tartışmada, eşini ciddi şekilde darp etti
A+A-
Lefkoşa’da 32 yaşındaki isminin baş harfleri A.D, saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu evin mutfağında eşi ile aralarında çıkan tartışmada, eşini ciddi şekilde darp etti. Tartışmada A.D, eşinin burun kemiğini kırdı.
A.D tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 402 defa okunmuştur
Etiketler : Darp, kadına şiddet
Önceki ve Sonraki Haberler