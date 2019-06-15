Darp etti, boğarak öldürdü

Devrim DEMİR

İskele’de, Ötüken-Long Beach arasında öldürülen 53 yaşındaki eğitimci Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Muhammed Salman’ın iadesinin gerçekleşmesinin ardından, zanlı dün güvenlik önlemleri altında tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten İskele Adli Şube Amirliğinde görevli Müfettiş Muavini Erdim Kara, cinayetin detaylarını 9 ay sonra ilk kez açıkladı. Zanlının bölgedeki kamera kayıtlarından tespit edildiğini, ancak yakalanmadan Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini ifade eden Kara, yapılan girişim sonucu zanlının kısa süre içinde güneyde yakalandığını ve verdiği ilk gönüllü ifadesinde cinayet işleyip kaçtığını itiraf ettiğini kaydetti.

Müfettiş Muavini, zanlının Kıbrıs polisine verdiği gönüllü ifadenin emare olarak alınması için girişimler başlatıldığını kaydetti.

Cinayetin detayları kan dondurdu

Müfettiş Muavini Erdim Kara, 30 Eylül tarihinde saat 06.30 raddelerinde Ötüken-Long Beach arasında ormanlık arazi içinde iki kişinin köpek gezdirdiği esnada cesedi görmeleri üzerine, İskele Polis Müdürlüğü’ne ihbar yapıldığını anlattı.

Kısa sürede olay yerine gidildiğini kaydeden Kara, yapılan ilk incelemelerin ardından maktulün kumluk alanda sırt üstü, boğazına geçirilmiş siyah deri bir kemer geçirilmiş olarak bulunduğunu söyledi.

Ayakkabılarının olmadığını, çevreye yayılmış kötü bir koku olduğunu ifade eden Müfettiş Muavini Erdim Kara, cesedin çürümeye yüz tuttuğunu maktule ait siyah içi boş bir cüzdanın olay yerinde bulunduğunu kaydetti.

Adli Tıp Uzmanı darp ve cebir izi tespit etti

Kara, olay yerinde maktul Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi üzerinde, Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede Özgöçmen’in yüzünde darp izi olduğunu, boğazının kemerle sıkılarak öldürüldüğünü ve cesedin yaklaşık 24 ile 36 saatlik olduğu bulgusu yapıldığını belirtti.

Haspolat çemberinde Özgöçmen’in aracına bindi

Salman verdiği ifadesinde maktul Özgöçmen’in aracına Haspolat çemberinde bindiğini ve olay yerine gittiklerini itiraf ettiğini kaydeden Kara, araçta ıslak mendil bulunduğunu söyledi.

Tüm emarelerin Türkiye’ye gönderildiğini kaydeden Kara, ilk gelen emareler üzerinde farklı bir DNA tespit edildiğini bunun zanlıya ait olup olmadığının ileri tetkiklerde belirleneceğini ifade etti.

Cinayeti güpegündüz işledi

Müfettiş Muavini Erdim Kara, maktulün cesedinin otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edilmesinin ardından bölgede detayı arama ve inceleme başlattıklarını söyledi.

Cinayetin işlendiği bölgede temin edilen kamera görüntülerinde maktulün yönetimindeki araç ile saat 15.24 sıralarında giriş yaptığını tespit ettiklerini ifade eden Kara, aynı gün yarım saat sonra zanlının panik halinde olay yerinden koşarak kaçtığını tespit ettiklerini kaydetti.

Kara, cinayetin gündüz saatlerinde işlendiğini olay yerine giriş ve çıkış saatlerinden tespit edildiğini söyledi.

Zanlının görüntüleri birçok kameraya takıldı

Bölgede temin edilen kamera görüntülerini tek tek incelediklerini kaydeden Kara, zanlı Salman’ın olay yerinden çıktıktan sonra otostop yaparak yürümeye devam ettiğini, bölgede birkaç noktada bulunan benzin istasyonuna girerek su ve enerji içeceği temin ettiğini taksi ile Mağusa’ya gittiğini belirtti.

Bölge kamera görüntülerinden zanlı Salman’ın Mağusa’da itimat ile Lefkoşa’ya gittiğini kaydeden Kara, zanlının profilinden kimlik tespit çalışmaları yapıldığını ve Lefkoşa’da bir cam fabrikasında çalıştığını öğrendiklerini kaydetti.

“Kötü bir olay yaşadım, Limasol’dayım”

Müfettiş Muavini Erdim Kara, zanlının kimlik tespitinden kısa bir süre sonra iş yerine gidildiğini ancak Salman’ın yakın bir arkadaşına cep telefonundan, “kötü bir olay yaşadım, şuan Limasol’dayım” şeklinde mesaj attığını belirtti.

Temin edilen numaranın kısa sürede arandığını ifade eden Müfettiş Muavini, zanlının mesajdan sonra cep telefonunu tamamen kapattığını, sosyal medya hesaplarından çıkış yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Özgöçmen, “ciddi darp, havasızlık” sonucu yaşamını yitirdi

Hasan Işık Özgöçmen’e yapılan otopsisinde, yüzünde birçok darp izi, burnunda kırık ve havasızlık sonucu yaşamını kaybettiği tespit edildiğini ifade eden Kara, zanlının Kıbrıs’ın güneyinde olduğunu tespit ettikten sonra yetkili makamların iade işlemleri için girişim başlattıklarını söyledi.

Kara: “Kıbrıs polisine verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti”

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini, gerçekleşen girişimler sonucu zanlı Salman’ın 13 Haziran tarihinde saat 12.30 sıralarında ‘ara bölgede’ teslim alındığını ve soruşturulmak üzere merkeze götürüldüğünü kaydetti.

Kara, zanlının verdiği ilk ifadesinde Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilip tutuklandıktan sonra Kıbrıs polisine kuzeyde cinayet işlediğini itiraf ettiğini ve bu yönde bir ifade verdiğini söyledi.

Salman’ın itiraf içerikli ifadesinin emare olarak alınması için gerekli girişimlerin başlatıldığını kaydeden Kara, soruşturmanın devam ettiğini olayın gerçekleştiği Ötüken-Long Beach bölgesi ormanlık alanda olay yeri canlandırma yapılacağını belirtti.

Müfettiş Muavini alınması gereken ifadeler olduğunu soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının ilk aşamada 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

3 gün tutukluluk alındı

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, polisin soruşturmasının henüz yeni olduğuna değindi. Toplumda infial yaratan bir olay olduğunu kaydeden Karayel, zanlının bu aşamada 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.