Darp edilen Güneşlier’e TAZMİNAT ödenecek!
Mahkeme ’19 Temmuz olayları’nda polisi suçlu buldu,
19 Temmuz 2011 tarihinde, KTHY önünde Tayyip Erdoğan’ın adaya gelişini protesto eyleminde polis müdahalesi sırasında, polis tarafından darp edilen Hasan Güneşlier’in açtığı dava dün sonuçlandı.
Mahkeme polisi sorumlu buldu, Hasan Güneşlier’e 5 bin TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE hükmetti.
19 Temmuz 2011’de, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya gelişini ve Ankara’dan dayatılan politikaları protesto etmek amacıyla KTHY binası önünde toplanan eylemcilerle polis arasında yaşanan arbede soncunda polis tarafından darp edilen Hasan Güneşlier konuyu mahkemeye taşımıştı.
Polis tarafından darp edilen Hasan Güneşlier’in açtığı davanın kararı dün okundu, mahkeme polisi sorumlu buldu.
Mahkeme, Hasan Güneşlier’e 5 bin TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE hükmetti.