“Darp edildim, kim olduklarını görmedim”

Çamlıbel’de zeytin toplarken ağaçtan ‘düşerek’ yaralanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Erdal Cesurer, YENİDÜZEN’e konuştu, darp edildiğini söyledi.

YENİDÜZEN

Çamlıbel’de 7 Ekim akşamı zeytin toplarken ağaçtan ‘düşerek’ yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nen kaldırılan Erdal Cesurer, darp edildiğini ancak yapan kişileri görmediğini ileri sürdü.

Erdal Cesurer’in kardeşi Çağlayan Cesurer, sosyal medya hesabında Erdal Cesurer’in videosunu paylaştı. Videoda Erdal Cesurer, olayın darp olduğunu söyledi, polise şikayette bulunduklarını da belirtti.

“Zeytin ağacından düşmedim”

Erdal Cesurer, YENİDÜZEN’e konuşarak “Zeytin toplamaya gitmiştim. Merdiveni alıp yere koydum. Rus bir çiftin kaldığı evin kapısına yakın bir sandalyeye oturdum. Sonra arkamdan birisi vurdu. Gerisini hatırlamıyorum. Kim olduğunu ise görmedim” dedi.

Erdal Cesurer, “Eşim ile on bir aydır evliyiz. Ancak kendisi olaydan beri eve gelmedi. Tedavim tamamlanınca doktordan darp raporu alarak polise başvurdum ve ifade verdim. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım. Kimseyle husumetim de yok” diye konuştu.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Çağlayan Cesurer, polise gereken şikayette bulunulduğunun, ancak bir aylık süreden beri bir gelişme olmadığı için ‘ihmal edildiklerini’ düşündüğünü söylüyor..

Çağlayan Cesurer, “Erdal yoğun bakımdan çıkarılınca ağaçtan düşmediğini söyledi. Biz de doktordan darp raporu alarak polise şikayette bulunduk. Ancak polisin gereken özeni gösterdiğini düşünmüyorum, umarım yanılıyorumdur. Çünkü bu olay bir ay önce oldu ve hiçbir gelişme yaşanmadı… Ben olayın masumane olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Çamlıbel’de 7 Ekim’de akşam saatlerinde Erdal Cesurer’in evinin bahçesinde zeytin toplarken düştüğü iddia edilmişti. Yaşananlar üzerine Erdal Cesurer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağlayan Cesurer, abisinin yoğun bakımdaki halini gördükten sonra bu olayın düşme olmadığını iddia ederken, polisin daha hızlı ve derin bir soruşturma yapmasını talep etmişti.

Erdal Cesurer’in Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Cesurer, “Yaklaşık bir ay önce başına demirle vurdu” demişti.

Erdal Cesurer’in kardeşleri polisin soruşturmayı derinleştirmesini istemişti. Çağlayan Cesurer, komşuların olayın yaşandığı 7 Ekim tarihinde abisini evden dışarıya iki kadın ve bir erkeğin yerde arabaya sürüklerken gördüğünü iddia ettiğini ve bu olayı polise söylediğini kaydetmişti.

Düşme olayının bu şekilde kapanmasını istemediklerini ifade eden Çağlayan Cesurer, “Abim bana o yaptı demeseydi bu olayı böyle düşünmeyecektim. 3 metre zeytinden düştü, başında darbe, göğsünde kırık ve sırtında diş izleri var. Bunların hepsinin bir açıklaması olmalı. Doktor darp raporu veremem dedi, bu olayın derhal karakoldan alınarak Adli Şube’ye verilmesini istiyoruz. Bu olay düşme olayı değildir” demişti.

Adli Tıp Doktoru İdris Deniz’in 54 yaşındaki Erdal Cesurer’i kontrol ettiği ve vücudunda ciddi darp izleri tespit edildiğini belirlemişti. Aile, Doktor Deniz tarafından hazırlanan 3 sayfalık raporun polise verildiğini de söylemişti.