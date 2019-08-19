Darp edildi, bıçakladı

Lefkoşa’da kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı L.A. N. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, huzurda bulunan zanlı L. A.N.’nin, Yaralama ve Kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar belirtti. Polis, 18.08.2019 tarihinde, saat 05.00 raddelerinde, Lefkoşa, Hamitköy 'deki bir sokakta zanlı L.A. N.’in, aralarında çıkan tartışma neticesinde erkek arkadaşı olan C.O.’yu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı sol arka omzuna sokarak yaraladığını anlattı. Polis, zanlının aleyhinde yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığını belirterek, aktif öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.