Darp davasında 6 ayrı suçlama

Devrim DEMİR

Girne’de 7 Ocak tarihinde Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Akacan ve korumaları V.K. ve O.Ö. 6 ayrı davadan itham edildi. Sanıklar aleyhlerine getirilen 6 davayı kabul etmedi. Duruşmaya geçildi. Başsavcılık olay gününe dair kamera görüntülerini açtı soruşturmayı yürüten polis memuru sanık avukatı İlker Sertbay tarafından sorgulanması devam ediyor.