Darp davasında 6 ayrı suçlama
Girne’de 7 Ocak tarihinde Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
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Devrim DEMİR
Girne’de 7 Ocak tarihinde Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Akacan ve korumaları V.K. ve O.Ö. 6 ayrı davadan itham edildi. Sanıklar aleyhlerine getirilen 6 davayı kabul etmedi. Duruşmaya geçildi. Başsavcılık olay gününe dair kamera görüntülerini açtı soruşturmayı yürüten polis memuru sanık avukatı İlker Sertbay tarafından sorgulanması devam ediyor.
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Etiketler : Bulut Akacan, darp, mahkeme
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