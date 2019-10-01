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Darp davasında 6 ayrı suçlama

Darp davasında 6 ayrı suçlama

Girne’de 7 Ocak tarihinde Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

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Devrim DEMİR

Girne’de 7 Ocak tarihinde Bulut Akacan ve iki korumasının karıştığı darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Akacan ve korumaları V.K. ve O.Ö. 6 ayrı davadan itham edildi. Sanıklar aleyhlerine getirilen 6 davayı kabul etmedi. Duruşmaya geçildi. Başsavcılık olay gününe dair kamera görüntülerini açtı soruşturmayı yürüten polis memuru sanık avukatı İlker Sertbay tarafından sorgulanması devam ediyor.

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