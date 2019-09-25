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Darp Davası son kez ertelendi

Darp Davası son kez ertelendi

Bulut Akacan ve korumalarının ciddi darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham için son kez 30 Eylül tarihine ertelendi.

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Bulut Akacan ve korumalarının ciddi darp davası Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham için son kez 30 Eylül tarihine ertelendi. Mahkeme başkanı ithamın ardından davanın bitirilmesi için her gün oturum yapılacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere Girne’de Ocak ayında Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bir restoranda Bulut Akacan, iki koruması ile birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp ederek, Asımoğlu’nun ağır yaralanmasına neden olmuştu.

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