Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te ‘usulsüzlük’ iddiaları polise taşındı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, Mağusa Bölge Amirliği’nde görevli D.G isimli çalışanın 2016-2019 yılları arasında kuruma ait ‘pay point’ cihazlarına yapılan ödemeleri bankaya yatırmayıp, zimmetine geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Dargın, “Şikayetçi oldum, işlem başlatıldı” diyerek, şu an için miktarın net olarak belirlenmediğini ancak 600 bin TL’yi bulacağının tahmin edildiğini de ifade etti.

Ayrıntılar yarın YENİDÜZEN’de…