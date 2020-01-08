Elektrik kullanımı arttıkça, faturalardaki rakamlar yükseldi, vatandaş tarifelerle kemer sıkmaya çalışırken, bir zam haberi de elektrik kurumundan geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Ahmet Dargın, “Ocak ayı sonunda elektriğe zam kaçınılmaz” dedi.

“Yakıtta çok ciddi bir artış var. Ocak ayı sonunda elektriğe zam yapılması yakıt ve dövizdeki artıştan, gelecek olan hayat pahallılığından dolayı kaçınılmazdır. Bu artışın miktarı henüz belli değil…”

Tüketimde bilinçli kullanım zaman içinde yayıldığına da değinen Dargın, halkın çoklu tarifeye ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi. Dargın: “140 bin tüketici arasından 83 bin 762’sinin 3’lü tarifen yararlandı, bu çok büyük bir rakamdır. Bu bize vatandaşın tarifelere talebi olduğunu gösteriyor.”

Ülke genelindeki elektrik kullanımında, 140 bin tüketici arasından 83 bin 762’sinin 3’lü tarifeden yararlandığı kayıtlara geçti. Elektrik kullanımında 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan ‘çoklu tarifede’ geçen 6 aylık süreçte en çok konut kullanımları başı çekti.

‘Normal’, ‘yoğun’ ve ‘yoğun olmayan’ şeklinde üçe ayrılan periyotlarından en çok kullanım 07.00-17.00 saatleri arasında 0,9873 TL/kWs üzerinden ‘normal saatler’ içinde yer aldı.

Fehime ALASYA

Elektrik kullanımı arttıkça, faturalardaki rakamlar yükseldi, vatandaş tarifelerle kemer sıkmaya çalışırken, bir zam haberi de elektrik kurumundan geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Ahmet Dargın, “Ocak ayı sonunda elektriğe zam kaçınılmaz” dedi.

Ocak ayı sonunda elektriğe zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Ahmet Dargın, zammın yakıt ve dövizdeki artış ile ileri vadede yapılacak olan hayat pahallılığından kaynaklandığını belirtti. Dargın artışa ilişkin miktarın henüz netleşmediğini de belirtti.

Tarifeleri düzenlemenin yönetim kurulu uhdesinde olduğuna değinen Dargın, “Yakıtta çok ciddi bir artış var. Ocak ayı sonunda elektriğe zam yapılması yakıt ve dövizdeki artıştan, gelecek olan hayat pahallılığından dolayı kaçınılmazdır. Bu artışın miktarı henüz belli değil. Hükümet bu artışa çok sıcak bakmıyor ama kaçınılmazdır. Yakıtı artan döviz ve yakıt ücretleriyle alıyoruz. Bu nedenle zam kaçınılmaz.” dedi.

Dargın: “Vatandaşın tarifelere talebi var…”

Tüketimde bilinçli kullanım zaman içinde yayıldığına da değinen Dargın, halkın çoklu tarifeye ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi. Dargın, “140 bin tüketici arasından 83 bin 762’sinin 3’lü tarifen yararlandı, bu çok büyük bir rakamdır. Bu bize vatandaşın tarifelere talebi olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Kullanıcılar ‘çoklu tarife ile tasarruf’ yapmaya çalışıyor…

Elektrik kullanımında 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan ‘çoklu tarife’ vatandaştan talep gördü.

Nisan ayından eylül ayına dek olan altı aylık zaman dilimini kapsayan süreçte 3’lü tarifeye uyan kullanımlarda konut tarifeleri başı çekti.

1 Nisan 2019 tarihinde başlayan çoklu tarife kullanımın 2019 yılı içindeki 6 aylık resmi rakamları KIB-TEK verilerine yansıdı.

Ülke genelindeki elektrik kullanımında, 140 bin tüketici arasından 83 bin 762’sinin 3’lü tarifen yararlandığı kayıtlara geçti.

‘Normal’, ‘yoğun’ ve ‘yoğun olmayan’ şeklinde üçe ayrılan periyotlarından en çok kullanım 07.00-17.00 saatleri arasında 0,9873 TL/kWs üzerinden ‘normal saatler’ içinde yer aldı.

Ülke genelinde toplam tüketici 140 bin tüketici verilere yansırken, bunların 10 bin 126’sının hiç tüketim yapmadığı, aktif tüketimi olan abone sayısının ise 129 bin 317 olduğu görüldü.

140 bin tüketici arasından 83 bin 762’sinin 3’lü tarifen yararlandığı kayıtlara geçerken, 88 bin 690 konut abonesinin de 30 günlük periyotta 300 kilovat saatin altında kaldığı ve ek yüzde 15 indirimden yararlandığı görüldü.

En çok kullanım 07.00-17.00 saatleri arasında 0,9873 TL/kWs üzerinden

Verilere yansıyan ‘normal’, ‘yoğun’ ve ‘yoğun olmayan’ zamanlardaki tüketim ile ayrılan periyotlarda konut tüketicilerinin hangi saatlerde elektrik kullandığı rakamlara yansıdı.

3’lü tarifeden yararlanan 83 bin 762 konut tüketicisi 2019 yılındaki altı aylık zaman diliminde en fazla ‘normal saatlerde’ elektrik tüketimi yaptı. Buna göre tarifedeki en fazla tüketim 07.00-17.00 saatleri arasında 0,9873 TL/kWs üzerinden gerçekleştirildi.

Bunu ‘Yoğun olmayan zamanlarda’ harcanan enerji takip etti.

Tüketiciler, söz konusu altı aylık sürede tüketim sıralamasında ikinci olan ‘Yoğun olmayan saatler’ yani saat 22.00-07.00 arasında elektriği 0,6508 TL/kWs üzerinden kullanmayı tercih etti.

Tüketiciler ‘Yoğun olmayan saatler’ yani saat 22.00-07.00 arasında elektriği 0,6508 TL/kWs üzerinden kullanırken, ‘normal saatlerde’ yani 07.00-17.00 saatleri arasında 0,9873 TL/kWs üzerinden, ‘yoğun saatlerde’ ise 17.00-22.00 arasında 1,2908 TL/kWs üzerinden kullanıyor.

Evdeki kullanım en fazla Temmuz- Ağustos aylarında

Konut tarifesindeki enerji tüketiminde en fazla enerji kullanımı Ağustos ve Temmuz aylarında oldu.

Ağustos ayında 53 Milyon 139 bin kWh enerji harcanırken, bunun 17 Milyon 893 bini yoğun olmayan zamanda harcanan enerji, 14 Milyon 691 bini yoğun zamanda harcanan enerji, 20 Milyon 554 bini ise normal zamanda harcanan enerji miktarı oldu.

Temmuz ayında ise 46 Milyon 449 bin kWh enerji tüketimi olurken bunun 16 Milyon 874 bini yoğun olmayan zamanda, 14 Milyon 853 bini yoğun zamanda, 14 Milyon 721 bini ise normal zamanda tüketildi.

Konut tarifesi tüketici gruplarının başında

Tüketici grupları arasında 2019 yılında yapılan elektrik tüketiminde başı konut tarifesi çekerken, bunu ticari tarife ve endüstri tarifesi takip etti.

KIB-TEK verilerine yansıyan rakamlarda 2019 yılında ülke genelinde toplam 1 Milyon 535 bin Kiovat saat elektrik üretildiği de yansıdı.

Tüketimde en büyük paya sahip konut tarifesi ise geride bıraktığımız yılda üretilen 1 Milyon 535 bin Kilovat saat elektriğin 477 bin 868 Kilovat Saatini kapsadı.

Konut tarifesini takip eden yüksek tüketimler arasında ise 333 bin 479 Kilovat Saati ile Ticari tarife 2, 184 bin 212 Kilovat Saati ile diğer bir ticari tarife 1 izledi.

Yıllık 99 bin 685 Kilovat Saat kullanım ile dördüncü en yüksek tüketime sahip grup Endüstri tarifesi olurken, bunu 89 bin 960 Kilovat Saat ile Savunma tarifesi takip etti.

En çok genel tüketim Ocak ayında

Ülke genelinde en fazla tüketimin ise Ocak, Şubat, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında olduğu görüldü. Buna göre harcamalar Ocak ayında 142 bin 847 Kilovat saat, Şubat’ta 130 bin 816 Kilovat saat, Haziran’da 117 bin 678, Temmuz’da 139 bin 519, Ağustos’ta 151 bin 612, Eylül’de ise 160 bin 030 Kilovat saat oldu.





Tarifelerdeki işleyiş nasıldı?

Çoklu tarifeye geçen aboneler elektriği hafta içi 0.6508 TL, 0.9873 TL ve 1.2908 TL olmak üzere üç farklı fiyat çizelgesine göre kullanıyor.

Hafta sonu ve tatillerde ise kWs ücretleri daha da düşerek buna göre elektrik tarifesi 0.6308 TL, 0.9873 TL ve 1.2708 TL oluyor.

Yani, konut tarifelerindeki aboneler hafta içi saat 22.00’den sonra kilowat saat başına 65 kuruşa elektrik kullanıyor. Hafta sonu yoğun olmayan saatlerde ise bu rakam 2 kuruşluk gerileme ile 63 kuruşa düşüyor.

Kendi içerisinde de yaz ve kış dönemi olmak üzere ikiye ayrılan 3’lü tarifede ‘kış’ tarifesi 16 Ekim ila 15 Mayıs dönemini kapsarken, elektrik tarifeleri hafta içi ve hafta sonuna göre şekilleniyor.

Kış tarifesi devrede

Aboneler, kış tarifesinde yoğun olmayan saatlerde, hafta içi saat 22.00-07.00 arasında 0.6508 TL/ kWS ödeme yapıyor.

Hafta sonu ve resmi tatillerde, saat 24.00 ile 07.00 arasında bu rakam kilovat saat başına 0.6308 TL’ye geriliyor.

Normal saatlerde (saat 07.00-17.00) tüketiciler elektriği kilovat saat başına 0.9873 TL’den kullanabiliyor.

Bu tarifede ise hafta sonu ve resmi tatiller için ücret değişikliği yapılmıyor.

Saat 17.00- 22.00 arasında, yani yoğun saatlerde elektrik için kilovat saat başına 1.2908 TL’den ödeme yapılıyor.

Söz konusu tarifede aynı saatler arasında ancak hafta sonu ve resmi tatillerde 2 kuruşluk gerileme oluyor.

Yaz tarifesi değişiyor

16 Mayıs’ta başlayan yaz tarifesi ise 15 Ekim’de sona eriyor.

Bu tarifede olan, yoğun olmayan saatlerde (saat 23.00-09.00) tüketiciler kilovat saat başına 0.6508 TL ödeme yaparken, hafta sonu ve tatillerde, saat 02.00 ila 09.00 arasında söz konusu ödemede 2 kuruşluk gerileme yaşanıyor.

Normal saatlerde (18.00-23.00) kilovat saat başına 0.9873 TL ödeyecek tüketiciler, saat 02.00-09.00 arasında kilovat saat başına 0.6308 TL veriyor.

Yoğun saatlerde ise (09.00-18.00) kilovat saat başına 1.2908 TL ödeme yapan abonelerin yine hafta sonu ve tatillerde saat 14.00-18.00 arasında ödeyeceği rakam 1.2708 TL oluyor.

Halen uygulamada olan tek zamanlı tarifeden elektrik almaya devam edecek aboneler ise, gün boyu 0.9873 TL sabit ücretle elektrik kullanabilecek.

Taçoy: “2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemek önümüzdeki ciddi bir hedef”

“Devlet, vatandaşına daha ucuz elektrik enerjisi sunmak için her türlü adımı atmakta kararlıdır”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemenin önlerindeki ciddi bir hedef olduğunu açıkladı. Taçoy, bu amaçla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu geleceğe taşımakta ve çağın gerektirdiği yatırımları yapmakta kararlılık belirtti.

Hasan Taçoy, “Devlet, vatandaşına daha ucuz elektrik enerjisi sunmak için her türlü adımı atmakta kararlıdır” dedi.

Taçoy, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaşması adına 7-13 Ocak tarihleri arasında KKTC’de de bu haftanın kutlanacağını bildirdi.

“Enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden ve gerektiği gibi kullanılması, aslında en iyi tasarruf yöntemi” diyen Taçoy, bir ada ülkesi olunması nedeniyle enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, aslında en iyi tasarruf yöntemi olarak öne çıktığını vurguladı.

“Önümüzdeki ciddi hedef”

Bakan Taçoy, halkın hem döviz krizlerinin etkisinden hem de dünya borsasındaki petrol fiyatlarındaki artıştan en az etkilenmesi için her türlü alternatifin masada olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Önümüzde ciddi bir hedef var. O da 2020 sonuna kadar enerji tüketim fiyatlarına artış getirmemek. Bunun için yapılması gerekenler var. Farklı organizasyonlarla hem Kıb-Tek’i geleceğe taşımak hem de çağın gerektirdiği yatırımları yapmak konusunda kararlıyız.

Enerji politikası ve bu çerçevede tüm paydaşlarla ele alınması gereken siyasi amaçlara kurban edilmeyecek kadar ciddi bir konudur.

Muhalefetle, çalışanların örgütlü bulunduğu sendikayla, ilgili meslek odaları ile bu alandaki istişarelerimiz devam edecek.

Biz, ilk etapta bu yıl içerisinde güneş enerji santralini devreye koymak için gerekli adımları atıyoruz. Devlet, vatandaşına daha ucuz elektrik enerjisi sunmak için her türlü adımı atmakta kararlıdır. Enerji Tasarruf Haftası nedeniyle, vatandaşlarımızın da enerjiyi tasarruflu kullanması önceliklerimiz arasındadır, bu konuda gerekli bilinçlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. “