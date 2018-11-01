Dans yarışması coşkuyla izlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türkiye Yoga Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “WADF World Dance Championship” dans yarışması Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, “WADF World Dance Championship” dans yarışması Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Hiphop, Show Latin, Sosyal Latin Dans, Thertal Dans, Latin ve Standart Dans, Latin Solo Dans, Yoga Agana Bayanlar ve Yoga Agana Erkekler kategorilerinde izleyicilerin coşkulu katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Hasan Senin ve Türkiye Yoga Federasyonu Başkanı Muharrem Aydoğan tarafından verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, ülkemizde dans yarışması kültürünün benimsenmesi adına ilerleyen dönemlerde çok daha katılımcı bir şekilde bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapılacağını belirtti.

Yarışmada Dereceye Girenler Şöyle:

Hiphop Kategorisi :

1. Cranberries Dance Studio

2. Unity Dance Crew

Show Latin Kategorisi:

1.Sergen Özbay Dance Studio

2. NEU Dance School

Sosyal Latin Dans Kategorisi:

1. Nezihe Erken & Sergen Özbay

2. Paras Hyper & Seray Selan

3. Mertcan Yılmaz & Ayşe

Thertal Dans Kateorisi:

1. Laren Hastunç

Latin ve Standart Dans Kategorisi :

1. Kravets Maksym & Popova Maria

2. Alisya Özkoççatlı & Hasan Murat Sirhan

3. Yurdanur Karavezirler & Çağan Ecevit

4. Nisan Asşehitoğlu & Ersin Serdarlılı

Latin Solo Dans Kategorisi:

1. Rishko Andrey

2. Silenco Tetiana

Yoga Agana Erkekler Kategorisi:

1. Naseh Samadi

Yoga Agana Bayanlar Kategorisi:

1. Birsen Özışık

2. Bajacaz Emine Hordan

3. İsminaz Bektaş