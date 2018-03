YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Oyunlar ile olan bağlantımız hemen her yaşta oluyor. Dünyada anlık olarak milyonlarca insanın oynadığı oyunların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu artışın yanı sıra teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha başarılı yapım oyunlarla karşı karşıyayız. Gün içerisinde hemen her yerde karşımıza çıkan video oyunlar PC, konsol, mobil, web tarayıcı ve benzeri birçok farklı platform üzerinden oynanabilmekte. Video oyunların önemli platformları arasında yer alan PC ve konsollarda binlerce farklı oyun yer alıyor. Bu platformlar sektör gelişimi açısından da oldukça önemli durumda. Düzenlenen oyun fuarlarında büyük hazırlıklar ile gerçekleştirilen etkinliklerde her yıl yepyeni yapımlar oyun severlere sunuluyor. Sektörel açıdan büyük birçok sektörü geride bırakan oyun sektöründe PC ve konsol platformunun yanı sıra mobil platformda oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Her an oynanabilirliği ile mobil oyunlar dünya genelinde anlık olarak en çok tercih edilen oyunlar arasındadır. Bu platformların yanı sıra web tarayıcılar üzerinden oynanabilen online ya da diğer bir deyiş ile web tarayıcı oyunları da bulunmaktadır. Web tarayıcı oyunları eğlenceli oyunlar olmasının yanı sıra tercih edilmelerinin bir diğer sebebi ise yükleme, kurulum gibi bir işlem gerektirmemeleridir. Web tarayıcı üzerinden hızlı bir şekilde oynanabilen bu oyunların sevilmesi ve oynanmasının önemli noktalarından biri budur. Web tarayıcı oyunları arasında alış veriş oyunları, mutfak oyunları, moda oyunları, dans oyunları gibi birçok farklı kategori bulunmaktadır. Özellikle küçük çocuklar tarafından oldukça sevilmekte ola eğlenceli oyunlar büyük oyuncu kitlesine sahiptir. Başta dans oyunları olmak üzere birçok oyun büyük yaşlara sahip oyun severlere nazaran küçük yaştaki çocuklar tarafından tercihedilmektedir. Geniş oyuncu kitlesine sahip web tarayıcı oyunlarında oldukça fazla bir tercih seçeneği bulunmaktadır. Web tarayıcı oyunları da mobil oyunlarda olduğu gibi gün içerisinde anlık olarak sıkça tercih edilen oyunlar arasında yer almaktadır. Oyun sektörü içerisinde önemli bir yeri bulunan web tarayıcı oyunları özellikle masa oyunları türünde sektöre büyük katkı sağlamaktadır.

Love Dance'i Google Play ve App Store'dan hemen ücretsiz indirebilirsiniz;

IOS: https://itunes.apple.com/tr/app/love-dance/id1033815469?l=tr&mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitfun.cubizone.love&hl=tr