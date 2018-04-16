‘Dans Festivali’ heyecanı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) bünyesinde yer alan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü’ne bağlı Dans Kulübü 19-20 Nisan tarihlerinde Dans Festivali düzenleyecek. Kıbrıs’taki tüm dans severlerin buluşacağı festivale, KKTC üniversitelerimizin dans kulüpleri ve KKTC dans okulları yanı sıra Güney Kıbrıs’tan da birçok dans okulu katılım gösterecek.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve dünyaca tanınmış en iyi dans okullarından birisi olan İstanbul Dans Fabrika eğitmenlerinden Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı, Güney Kıbrıs’ın önde gelen dans okullarından True Enforcers of Advance Movements Dans Okulu’ndan Noutsa Snouts ve Aleks Hristov ise bu eşsiz şölende ücretsiz dans eğitimi verecekler. Hızlandırılmış 2 günlük yoğun dans eğitimi sonrasında, 19 Nisan akşamı 20.30’da başlayacak Performans Gecesi ile dans severler tüm dans ekiplerinin dans gösterilerini izleme şansı yakalayacak.

Final akşamı profesyonel ya da amatör olan herkesin katılabileceği 500 TL ödüllü bireysel dans yarışması yapılacak. Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenecek olan yarışma 1vs1 Hiphop ve 1vs1 Salsa Battle şeklinde yapılacak.

Başlangıç seviyeden ileri seviyeye kadar herkesin katılabileceği dans eğitimleri 19 Nisan, 16:30’da UKÜ Arena’da başlayacak ve 20:30’da tüm dans ekiplerinin dans gösterileri ile devam edecek. 20 Nisan saat 16:30’da UKÜ Arena’da tekrar dans eğitimleri ile başlayacak Dans Festivali, saat 21:00’de Q Club’ta düzenlenecek yarışma ile son bulacak. Dans Festivali hakkında detaylı bilgi Instagram ciudanceclub adresinden temin edilebilecek.