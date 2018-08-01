Danimarka'da peçe yasağı yürürlüğe girdi

Danimarka Parlamentosu'nun Mayıs ayı sonunda 30'a karşı 75 oyla kabul ettiği yeni düzenlemeye göre, kamusal alanlarda peçe takanlara, "suçun tekrarına bağlı olarak" 100 ila 10 bin Danimarka Kronu (yaklaşık 160-1600 dolar) ceza verilecek.

5,7 milyon nüfuslu ülkede yarım milyon kadar Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. 2017 verilerine göre Danimarka'da nüfusun yüzde 8,7'sini Batılı olmayan göçmenler oluşturuyor.

Danimarka, Avusturya, Fransa, Belçika ve Bulgaristan'ın ardından peçeyi yasaklayan beşinci Avrupa ülkesi olmuştu.

Bu arada bazı Müslüman gruplar ve yasağa karşı çıkan Danimarkalıların başkent Kopenhag'da protesto yürüyüşü düzenlemesi bekleniyor.