Dandini dandini
Ekonomi en son 2005’te zirveyi görmüş!
Sonra ne olmuş?
“Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana...”
* * *
İki farklı “rapor” dinledim, geçen hafta...
Biri, Türkiye Cumhuriyeti “Hibe Programları Analizi...”
Bir diğeri Ticaret Odası’nın “Rekabet Edebilirlik Raporu.”
Şunu anladım:
10 senedir ekonomimiz uyuyor, hepimiz uyutuluyoruz ve yerimizde sayıyoruz.
* * *
En son 2005’te ekonomi yükselmişti.
Ne vardı o dönem?
Annan Planı!
Yani Kıbrıs’ta “çözüm”ün rüzgarı!
Kendisi değil ha!
Rüzgarı esti, sadece.
O dahi yetti.
Anladınız mı neymiş yol ayırımı...
* * *
Geliriniz artabilir.
Para artar.
Peki “alım gücü”?
İşte mesele bu!
Sunumda konuşan profesör diyor ki, “Türkiye’de alım gücü çok daha yüksek.”
Yani maaşınız 7 buçuktan 8 olabilir.
Çoğunluk 2 buçuktan 3’ü zor görse de!
Tamam da bu para neye yetiyor?
Mesele kişi başına gelir değil, alım gücü.
Neymiş:
“Dandini dandini dastana / Danalar girmiş bostana / Kov bostancı danayı / Yemesin lahanayı”
* * *
Elbette Türkiye’nin hibe programlarının hakkını yemeyelim.
2001’den 2016’ya hibe programlarından destek alan 254 firmanın % 93’ü üretimlerini artırmış.
Çok önemli.
% 80’i “bu hibeler olmasa yatırım yapmazdık” diyor.
Ama rekabet edebilirlik sıramız yine de 137 ülke içinde 109’uncu...
Yerimizde sayıyoruz...
Üniversiteli nüfusun % 40’ı işsiz.
İş yaparken karşılaşılan problemlerde “rüşvet”, “hırsızlık” gibi yüz kızartıcı meseleler artık ilk 10’a girmiş...
Neymiş...
Dandini dandini danadan / Bir ay doğmuş anadan / Kaçınmamış yaradan
Huuu huuu huu hu!