Ekonomi en son 2005’te zirveyi görmüş!

Sonra ne olmuş?

“Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana...”

* * *

İki farklı “rapor” dinledim, geçen hafta...

Biri, Türkiye Cumhuriyeti “Hibe Programları Analizi...”

Bir diğeri Ticaret Odası’nın “Rekabet Edebilirlik Raporu.”

Şunu anladım:

10 senedir ekonomimiz uyuyor, hepimiz uyutuluyoruz ve yerimizde sayıyoruz.

* * *

En son 2005’te ekonomi yükselmişti.

Ne vardı o dönem?

Annan Planı!

Yani Kıbrıs’ta “çözüm”ün rüzgarı!

Kendisi değil ha!

Rüzgarı esti, sadece.

O dahi yetti.

Anladınız mı neymiş yol ayırımı...

* * *

Geliriniz artabilir.

Para artar.

Peki “alım gücü”?

İşte mesele bu!

Sunumda konuşan profesör diyor ki, “Türkiye’de alım gücü çok daha yüksek.”

Yani maaşınız 7 buçuktan 8 olabilir.

Çoğunluk 2 buçuktan 3’ü zor görse de!

Tamam da bu para neye yetiyor?

Mesele kişi başına gelir değil, alım gücü.

Neymiş:

“Dandini dandini dastana / Danalar girmiş bostana / Kov bostancı danayı / Yemesin lahanayı”

* * *

Elbette Türkiye’nin hibe programlarının hakkını yemeyelim.

2001’den 2016’ya hibe programlarından destek alan 254 firmanın % 93’ü üretimlerini artırmış.

Çok önemli.

% 80’i “bu hibeler olmasa yatırım yapmazdık” diyor.

Ama rekabet edebilirlik sıramız yine de 137 ülke içinde 109’uncu...

Yerimizde sayıyoruz...

Üniversiteli nüfusun % 40’ı işsiz.

İş yaparken karşılaşılan problemlerde “rüşvet”, “hırsızlık” gibi yüz kızartıcı meseleler artık ilk 10’a girmiş...

Neymiş...

Dandini dandini danadan / Bir ay doğmuş anadan / Kaçınmamış yaradan

Huuu huuu huu hu!