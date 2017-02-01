Ayşe Güler

Koordinasyon Kurulu Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana başkanlığında toplandı

Toplantı öncesi açıklama yapan Dana, Kardiyoloji Servisindeki sıkıntılar ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini ifade ederek özetle şunları söyledi: Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bir haber yapıldı. 5 doktorun istifa ettiğiyle ilgili. Bakana ulaşan istifa yok, başhekimliğine de resmi istifa yok. Telaş edecek bir durum yoktur. Belli dönemlerde izinler olması eğitim için doktorların yurtdışına gidecek olması veya hastalıktan dolayı bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Olağanüstü değil rutin bir toplantıdır. Ancak gündem maddelerinden biri de Kardiyolojide eğitime gidecek, sözleşme imzalamak istemeyen doktorların konusu da görüşülerek gerekli önlemler alınacak.