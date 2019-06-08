Damı çöken tiyatro binası restore edildi

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin tiyatro binası restore edilerek yeni sezon için perdelerini açmaya hazırlanıyor. 1967 yılında inşa edilen bina, 2008 yılında damının çökmesiyle kullanılmaz hale gelmişti. Lefkoşa Rum Belediyesi mimarlarından Athena Papadopoulou, Müzeler Caddesi’nde yer alan binanın restorasyon çalışması hakkında bilgi verdi. Papadopoulou, tiyatro binasının 1,000 kişilik kapasitesiyle Kıbrıs’ın en büyük tiyatro binası olduğunu, restorasyon çalışmaları sırasında kısıtlı hareket imkanı olanlar için12 kişilik bir bölümün ayrıldığını anlattı.

Resmi açılış temmuz ayında

Resmi açılışı Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından 18 Temmuz’da yapılacak binanın, eylülde uluslararası “Cypria” festivali ve hemen ardından “Uluslararası Lefkoşa Festivali”ne ev sahipliği yapacak. Finansmanı Avrupa Birliği yardımları ile birlikte karşılanan restorasyonun sözleşmesine 12 yıllık bakım masrafı da dahil olan proje 8.7 milyon Euro’ya mal oldu.

Kaynak incyprus/çeviri YD