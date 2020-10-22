Damdan düştü, ağır yaralandı



Qazafı Allah Khan (E-45), Haspolat’ta dün 22.30 sıralarında, iş yerine ait ambarın damında yatarken 3 metre yüksekten beton zemine düştü.

Polis Basın Bülteni’ne göre Khan kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.